Una joven resultó lesionada tras colisionar contra un árbol

Este domingo, en horas de la tarde, se registró un siniestro vial, que tuvo lugar en inmediaciones de Boulevard Francou al 1800, lugar donde, por causas que se tratan de establecer, un automóvil marca Fiat, modelo 147, perdió el control e impactó de manera frontal contra un árbol que se encontraba ubicado en la vereda.

El rodado era conducido por una ciudadana de 26 años de edad, quien, producto del impacto, sufrió lesiones de carácter leves.

En el escenario del siniestro se hizo presente personal de Inspección Municipal, quienes procedieron a realizar el control de rigor sobre la documentación del vehículo, ante la carencia de la documentación habilitante exigida por la Ley Nacional de Tránsito, los inspectores procedieron a la retención preventiva de la unidad.

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