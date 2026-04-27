Allanamiento por extorsión culminó con una mujer detenida y el secuestro de dispositivos tecnológicos

En el marco de una investigación impulsada por el presunto delito de extorsión, personal dependiente de Jefatura Departamental Colón, dio cumplimiento en la tarde de este lunes a una orden judicial que permitió desarticular maniobras delictivas, que se venían llevando a cabo en perjuicio de un ciudadano.

Las tareas de análisis exhaustivo desarrolladas por personal idóneo, derivaron en el diligenciamiento de una orden de allanamiento y requisa domiciliaria para una finca situada en las inmediaciones de calle Cettour al 2500, en la ciudad de San José.

Tras una minuciosa inspección del inmueble, el personal actuante procedió al formal secuestro de elementos de vital importancia para el avance de la causa, entre los que se destacan: tres terminales de telefonía móvil y una unidad informática tipo tablet.

Dichos dispositivos serán sometidos a peritajes técnicos con el fin de establecer posibles nexos y evidencias relacionadas con la actividad denunciada.

En consonancia con las directivas emanadas por la magistratura interviniente, se hizo efectiva la detención de una mujer de 25 años de edad. La misma fue trasladada hacia la dependencia policial, donde permanece alojada a disposición de la justicia.

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