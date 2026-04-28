Trabajan en un plan para reactivar la obra de la terminal de ómnibus de Feliciano

Este martes por la mañana, el Intendente de San José de Feliciano, Damián Arévalo, realizó una visita técnica a la terminal de ómnibus en construcción. Tras el parate de la obra, el equipo legal y técnico ha iniciado el análisis de costos para implementar un plan de trabajos integral.

La meta es habilitar el edificio en un plazo de un año. Para ello, se ha decidido finalizar las etapas de contratos vigentes y pagos pendientes, realizando un computo para ejecutar la etapa final con financiamiento propio del municipio.

«Utilizaremos mano de obra y equipos municipales para lograr su finalizacion», manifestó al respecto Arévalo, agregando que «transformamos la parálisis en acción para brindar a la ciudad la infraestructura que merece».

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