San José se destacó en la noche del “Río de los Pájaros”: reconocimientos que impulsan su perfil turístico

El pasado viernes se llevó a cabo una nueva edición del Premio Binacional “Río de los Pájaros” en la Bodega Robinson, consolidándose una vez más como uno de los eventos más relevantes del calendario turístico y comunicacional de la región.

Organizado por la Fundación Paralelo Turístico, este galardón distingue anualmente a periodistas, medios de comunicación, municipios y prestadores turísticos de Argentina y Uruguay que contribuyen activamente a la promoción del turismo y la integración regional.

La ceremonia, que reúne a referentes del sector público y privado junto a comunicadores de ambos países, no solo reconoce trayectorias en el ámbito periodístico, sino también el trabajo sostenido de destinos y actores turísticos que fortalecen la difusión de los atractivos de la región.

En este marco, la ciudad de San José tuvo una destacada participación al recibir distintas distinciones que ponen en valor el trabajo local en materia turística. Entre los reconocimientos otorgados, se destacaron:

– La Secretaría de Turismo de San José, por su labor en la promoción del destino.

– El Museo Histórico Regional de la Colonia San José, por su aporte a la preservación y difusión del patrimonio cultural.

– El prestador turístico Miguel Sampallo, en reconocimiento a su compromiso con el desarrollo de la actividad en la región.

La gala, desarrollada en un entorno de elegancia y camaradería, reafirmó el posicionamiento del “Río de los Pájaros” como un espacio de encuentro, reconocimiento y proyección para el turismo regional, donde San José volvió a decir presente con identidad y protagonismo.

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