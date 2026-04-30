Bastian entregó un aporte económico no reembolsable a la Promoción 2026

El Presidente Municipal Gustavo Bastian, a través del Área de Juventudes de la Municipalidad de San José, hizo entrega de un aporte económico no reembolsable destinado a la adquisición de una moto 0 km y un casco, que serán sorteados por la Promoción 2026. Este aporte tiene como objetivo contribuir con los gastos de las actividades de primavera.

Durante la reunión también se generó un espacio de diálogo y escucha, donde se compartieron ideas y se avanzó en la organización de iniciativas para recaudar fondos.

Estas acciones reflejan una política pública de acompañamiento concreto, que promueve la participación activa de las juventudes y brinda herramientas reales para su desarrollo, consolidando las propuestas de los jóvenes como fundamentales en la construcción de su autonomía en la comunidad.

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