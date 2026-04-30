Siniestro vial en Colón con lesiones graves

En horas de la tarde de este miércoles, personal policial dependiente de Jefatura Departamental Colón intervino en un siniestro vial ocurrido en intersección de Av. San Martín y H. Bachini, donde por causas que se tratan de establecer colisionaron un motovehículo marca Honda Scooter 125 cc, conducido por un ciudadano de 44 años, que circulaba por la primera arteria en sentido Este a Oeste, y un automóvil marca Toyota Etios, guiado por una mujer de 30 años, que lo hacía por la misma arteria en sentido contrario.

Como consecuencia del impacto, el conductor del rodado de menor porte fue trasladado al nosocomio local, donde debió ser intervenido quirúrgicamente, presentando lesiones de carácter grave.

Asimismo, se procedió a la retención del motovehículo por carecer de la documentación obligatoria para circular, continuándose con las actuaciones de rigor a fin de establecer la mecánica del hecho.

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