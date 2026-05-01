Recuperan bicicleta sustraída en San José

En horas de la tarde de este jueves, a raíz de una denuncia radicada por la sustracción de una bicicleta marca Fire Bird, rodado 27, la cual se encontraba con medidas de seguridad, desde inmediaciones de calles 9 de Julio y Celia Pellenc, personal policial de Comisaría San José inició tareas investigativas tendientes al esclarecimiento del hecho.

Continuando con las averiguaciones y recorridas en posibles zonas de descarte, el rodado fue localizado en un descampado ubicado en la intersección de calles Maipú y Yapeyú, donde fue recuperado y formalmente secuestrado por personal interviniente.

Puesta en conocimiento la Unidad Fiscal de turno, se dispuso la restitución del rodado a su legítimo propietario, previo reconocimiento, continuándose con las diligencias de rigor.

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