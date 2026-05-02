Esclarecen hurto de motovehículo

Este viernes, a raíz de la denuncia de un hombre de 35 años de edad, domiciliado en B° El Brillante, por la sustracción de un motovehículo marca Motomel Blitz 110 cc, desde un galpón de su vivienda, hecho ocurrido en horas de la madrugada, personal policial de Comisaría La Picada, tras tareas investigativas, logró esclarecer la situación.



Como resultado de las diligencias practicadas, se determinó que el rodado se encontraba en poder de una mujer de 26 años de edad, vinculada al entorno del denunciante, quien manifestó haberlo obtenido con anterioridad mediante un intercambio, descartándose la existencia de ilícito.



Posteriormente, en inmediaciones de calle Laprida casi Estrada, de la ciudad de San José, el motovehículo fue entregado de manera voluntaria por una mujer de 54 años de edad que lo tenía en resguardo, constatándose coincidencia con los datos aportados.

Informada la Unidad Fiscal de turno, se dispuso la entrega del rodado a ciudadana de 26 años, quien se encontraba en posesión del mismo y la confección de las actuaciones de rigor correspondientes.

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