Aprehendido tras intentar sustraer un canino

En horas de la tarde de este viernes, personal policial dependiente de Jefatura Departamental Colón intervino de manera inmediata tras recepcionarse un llamado telefónico que alertaba sobre la presencia de un individuo que habría intentado sustraer un can de un domicilio particular ubicado en calle Noailles al 450.

Una vez en el lugar, los efectivos constataron la situación y observaron a un individuo que, al advertir la presencia policial, intentó darse a la fuga, siendo rápidamente interceptado gracias al eficaz despliegue del personal actuante.

Informada la Unidad Fiscal de turno, se dispuso la aprehensión del sujeto de 28 años de edad por el Supuesto Delito de Hurto en Grado de Tentativa, siendo trasladado a sede policial, donde permanece alojado a disposición de la Magistratura interviniente.

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