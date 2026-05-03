Recuperan elementos sustraídos en Colón

En horas del mediodía de este sábado, a raíz de una denuncia radicada por un hombre de 59 años de edad, por la sustracción de cañas de pescar con sus respectivos reeles, en horas de la madrugada, desde el patio de su vivienda ubicada en inmediaciones de calle Castelli al 630 de esta ciudad; personal policial dependiente de Jefatura Departamental Colón inició tareas investigativas tendientes al esclarecimiento del hecho.

Como resultado de las averiguaciones practicadas, se determinó que los elementos se encontraban en inmediaciones de calle González de esta localidad, en poder de un ciudadano de 42 años de edad, quien adujo haberlos adquirido a una persona desconocida por una suma de dinero.

Puesta en conocimiento la Unidad Fiscal en turno, se dispuso el secuestro de los elementos y su posterior entrega al damnificado, previo reconocimiento, continuándose con las diligencias de rigor.

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