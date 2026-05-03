Secuestro de motoveículo en San José

En horas del mediodía de este domingo, personal policial de Comisaría San José intervino en inmediaciones de calles Estrada y Cofi, a raíz de haberse tomado conocimiento sobre la presencia de un motovehículo abandonado en el lugar desde horas de la mañana.

Constituidos en el sitio, se constató una motocicleta marca Keller, la cual, verificada mediante sistema informático, no registraba pedido de secuestro ni impedimentos legales vigentes.

Informada la Unidad Fiscal en turno, se dispuso el secuestro preventivo del rodado, iniciándose las actuaciones pertinentes a fin de establecer su Real Procedencia y Propiedad.

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