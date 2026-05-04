Obras Públicas avanza con el mejoramiento de calles e incorpora un nuevo sistema en la red vial

La Secretaría de Obras Públicas de la Municipalidad de San José continúa desarrollando trabajos de mejoramiento vial en distintos sectores de la ciudad mediante la colocación de piedra basáltica, una técnica que permite optimizar la superficie de las arterias y mejorar las condiciones de transitabilidad.

En este marco, el Presidente Municipal, Gustavo Bastian, estuvo supervisando las tareas junto al Secretario de Obras Públicas, Pablo Orcellet, recorriendo los puntos donde se ejecutan las intervenciones.

Cabe destacar que este sistema de colocación de piedra basáltica se implementa por primera vez como recurso de mejora dentro de la red vial local, marcando un avance en la incorporación de nuevas metodologías de trabajo que buscan mayor durabilidad y eficiencia en las obras.

Desde el área se remarca el esfuerzo constante del Municipio para mejorar el estado de las calles en todos los barrios de la ciudad, mediante el uso de recursos propios y una planificación sostenida que permite dar respuesta a las necesidades de la comunidad.

Estas acciones forman parte de una política integral de mantenimiento y fortalecimiento de la infraestructura urbana, orientada a garantizar una circulación más segura y eficiente en toda la localidad.

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