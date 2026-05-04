Comenzó la temporada de podas del arbolado urbano en la ciudad

La Municipalidad de San José informa que durante el mes de mayo se dará inicio a la temporada de podas del arbolado urbano, llevando adelante tareas de corrección y mantenimiento sobre ejemplares ubicados en la vía pública.

Estas labores tienen como objetivo preservar la salud de los árboles, favorecer su crecimiento adecuado, prevenir riesgos y mejorar la convivencia con el entorno urbano, contribuyendo además a una ciudad más ordenada y segura.

En este sentido, se recuerda a la comunidad que toda intervención particular sobre ejemplares ubicados en la vía pública requiere del permiso correspondiente, el cual debe ser gestionado ante el Área de Ambiente municipal.

El cuidado del arbolado urbano es fundamental, ya que los árboles aportan múltiples beneficios: mejoran la calidad del aire, brindan sombra, regulan la temperatura, contribuyen a la biodiversidad y embellecen nuestros espacios públicos.

Para solicitar permisos de poda o recibir asesoramiento, comunicarse al 3447 438333.

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