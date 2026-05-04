Incendio de vivienda, secuestro de elementos y aprehensión

En horas de la mañana de este domingo, personal policial dependiente de Jefatura Departamental Colón, intervino en un predio de Barrio San Juan I, a raíz de un incendio en una construcción. Bomberos Voluntarios asistió y logró sofocar el foco ígneo, registrándose daños en dos edificaciones.

A raíz de lo ocurrido, y tras la inspección del lugar, se observaron indicios de interés, por lo que se comunicó la novedad a la Unidad Fiscal en turno, quien ordenó la intervención de la División Policía Científica, para realizar las tareas de estilo y levantamiento de muestras para su análisis, como así también del Perito en incendios de Jefatura Departamental Uruguay, quien posterior a su intervención adelantó que el siniestro se habría ocasionado de manera intencional.

En ese marco, del análisis de registros fílmicos llevados a cabo por la División Investigaciones e Inteligencia Criminal, se estableció que un vehículo vinculado al hecho se retiró del lugar cuando ya se advertía humo. Posteriormente, la propietaria radicó denuncia como damnificada, vinculando el hecho a una acción premeditada llevada a cabo por su pareja, solicitando medidas de protección.

A partir de ello, y conforme a directivas judiciales, en horas de la madrugada de este lunes, personal del Comando Radioeléctrico en un operativo rutinario llevado a cabo en calles Pte. Perón y Combatientes de Malvinas, interceptó al sospechado quien se trasladaba en su vehículo marca Renault 19 color azul, ante lo cual se alertó de la situación a la Fiscalía interviniente, quien dispuso la Aprehensión preventiva del sindicado, un ciudadano de 72 años, como a su vez el Secuestrado del rodado por estar relacionado a las actuaciones.

Amén de ello, el aprehendido fue notificado de medidas cautelares libradas desde el Juzgado de Familia de Colón para con la parte damnificada.

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