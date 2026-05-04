Rige una alerta amarilla por tormentas en Entre Ríos

A través de Defensa Civil, se informa a la población que se espera una alerta amarilla para este martes por tormentas fuertes, que afectará a todos los departamentos de la provincia, excepto Gualeguay y Victoria.

De acuerdo a los informes meteorológicos, el área será afectada por fuertes tormentas. Se estiman velocidades de entre 20 y 50 km/h, con ráfagas que pueden superar los 60 km/h.

La medida rige para los departamentos de Colón, Concordia, Diamante, Federación, Federal, Feliciano, Gualeguaychú, Islas del Ibicuy, La Paz, Nogoyá, Paraná, San Salvador, Tala, Uruguay y Villaguay. Cabe destacar que, por el momento, los departamentos de Gualeguay y Victoria se encuentran fuera de este aviso meteorológico.

Se recomienda a los vecinos tomar los recaudos necesarios, evitar la circulación innecesaria en la vía pública y asegurar elementos que puedan ser proyectados por el viento y tormentas.

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