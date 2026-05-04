Recuperan motovehículo sustraído en Villa Elisa

En horas de la tarde de este lunes, personal policial de Comisaría Villa Elisa intervino en inmediaciones de la prolongación de Bv. Francou, camino a Colonia La Matilde, a raíz de un llamado telefónico que alertaba sobre la presencia de un motovehículo abandonado en una escuela en desuso.

Constituido personal policial en el lugar, y tras realizar rastrillaje, se localizó en la parte posterior del predio una motocicleta marca Honda Biz 110 cc, la cual, tras ser verificada, se constató que coincidía con el rodado denunciado como sustraído días atrás por una ciudadana de 34 años de edad.

Informada la Unidad Fiscal en turno, se dispuso el secuestro del rodado y su posterior devolución a la damnificada.

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