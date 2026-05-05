Elemento recuperado en investigación por retención indebida

En virtud de una denuncia radicada días atrás una mujer de 55 años de edad, quien comunicara que su ahijada habría prestado a su pareja una Notebook hace aproximadamente seis meses, no logrando posteriormente su restitución, personal de la División Investigaciones e Inteligencia Criminal realizó tareas investigativas tendientes al esclarecimiento del hecho.

En ese marco, se logró ubicar al ciudadano involucrado, de 20 años de edad, quien tenía en su poder una Notebook marca ASUS X1502ZA, color azul, procediendo a la entrega del bien.

Puesta en conocimiento la Unidad Fiscal en turno, se dispuso el Secuestro del elemento y posterior entrega a la damnificada, como también la correcta identificación del involucrado, quedando supeditado a la causa.

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