Feliciano suma referentes para la Subsecretaría de Salud

El Municipio de San José de Feliciano suma al equipo, dos referentes para trabajar juntos por la salud de los y las estudiantes de Escuelas Secundarias de Feliciano.

Este martes fueron recibidos en el CIC autoridades del Consejo Departamental de Escuelas, en una jornada de trabajo muy productiva. En este espacio, coincidimos en una prioridad absoluta: poner a los/ las alumnas y a sus familias en el centro de cada acción, para seguir acompañando de manera ágil y coordinada las intervenciones que sean requeridas dentro de los ámbitos educativos, con los servicios que ofrece el CIC.

La reunión contó con la presencia de la Secretaria de Desarrollo Humano, el Subsecretario de Salud, Enf. Alberto Otazo y parte de su equipo de trabajo para recibir a la Prof. Silvina Fernández y al Prof. Johann Gutiérrez, referentes departamentales de ESI y PASEC.

El objetivo del encuentro fue coordinar la incorporación de Educación al proyecto que venimos impulsando desde el CIC, y que hoy se afianza para trabajar de manera conjunta en las escuelas secundarias, abordando la salud integral de las adolescencias desde una mirada interdisciplinaria y amigable.

«Agradecemos el compromiso y la responsabilidad que asumen por la salud de la poblacion adolescente. Sigamos fortaleciendo el trabajo entre las instituciones», manifiestan desde la Subsecretaría de Salud Municipal de Feliciano.

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