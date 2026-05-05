Recuperan en San José una moto sustraída en Concepción del Uruguay

Personal de Jefatura Departamental Colón llevó a cabo el procedimiento en horas cercanas al mediodía de este martes, logrando el secuestro de un rodado que presentaba pedido de secuestro vigente.

En el marco de las constantes tareas de prevención y vigilancia que se desarrollan en la ciudad de San José, personal policial procedió al formal secuestro de un motovehículo que presentaba irregularidades en su estado legal. El hecho se desencadenó tras recibir un alerta telefónica que daba cuenta sobre la presencia de dos personas desconocidas en una actitud que resultó sospechosa en las inmediaciones de calle Rivadavia al 1500.

Al arribar al lugar, los uniformados interceptaron a los ocupantes del rodado: un joven de 25 años de edad, quien se encontraba acompañado por una mujer. Ambos se desplazaban en una motocicleta marca Rouser, modelo NS200, de color negro, la cual circulaba sin el dominio reglamentario colocado. Al momento de la intervención, los ciudadanos manifestaron carecer de la documentación que acreditara la propiedad o procedencia del bien.

Ante tal situación, se realizó la consulta pertinente a través del sistema. El cruce de datos estableció que sobre la unidad pesaba un Pedido de Secuestro activo por el supuesto delito de Robo, con fecha de radicación el 1 de septiembre de 2025 en la ciudad de Concepción del Uruguay.

De forma inmediata, se puso en conocimiento de lo actuado a la Unidad Fiscal de Colón, desde donde se ordenaron las directivas de rigor: el secuestro preventivo de la motocicleta y la correcta identificación de los involucrados, quienes quedaron supeditados a la causa.

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