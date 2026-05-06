Reunión de trabajo entre la Secretaría de Salud y Bienestar Social del Municipio de San José y organizaciones que acompañan a personas con discapacidad

La Secretaría de Salud y Bienestar Social de la Municipalidad de San José llevó adelante una reunión de trabajo junto a distintas organizaciones e instituciones de la comunidad que desarrollan tareas de acompañamiento y contención para personas con discapacidad.

El encuentro, coordinado por el Área de Inclusión, contó con la participación de representantes de HODIMA, Escuela Nº 30, Nuevos Caminos y Familias Unidas por la Discapacidad, quienes compartieron un espacio de diálogo e intercambio sobre la situación actual del sector y los principales desafíos que atraviesan las instituciones y las familias.

Durante la reunión se abordaron distintas problemáticas vinculadas al acceso a prestaciones, acompañamientos terapéuticos, inclusión social y educativa, así como también las dificultades que hoy afectan al sector producto del contexto nacional y provincial, donde muchas políticas públicas vinculadas a discapacidad han sufrido recortes o un marcado debilitamiento.

Desde el Municipio se destacó la importancia de sostener estos espacios de trabajo conjunto y escucha activa, entendiendo que el acompañamiento a las personas con discapacidad y a sus familias debe construirse de manera articulada entre el Estado y las organizaciones de la comunidad.

Asimismo, se remarcó el compromiso de la comuna de continuar fortaleciendo políticas inclusivas que promuevan la igualdad de oportunidades, la accesibilidad y una mejor calidad de vida para todas las personas.

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