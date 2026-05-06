Se realizó la presentación de las actividades recreativas gratuitas para personas mayores en Termas San José

Durante la mañana de este martes se llevó a cabo la presentación oficial de una nueva edición de las actividades recreativas destinadas a personas mayores, impulsadas por la Municipalidad de San José a través del área de Personas Mayores dependiente de la Secretaría de Salud y Bienestar Social.

El encuentro se desarrolló en el S.U.M. del complejo Termas San José y contó con la presencia del Presidente Municipal Gustavo Bastian, la Viceintendenta Mirta Pérez, Concejales, integrantes de la Secretaría de Salud y Bienestar Social y participantes de esta propuesta que año tras año convoca a numerosos adultos mayores de la ciudad.

Cabe destacar que, por decisión del intendente Gustavo Bastian, esta importante iniciativa continuará siendo financiada íntegramente con recursos municipales, reafirmando el compromiso de la gestión con el bienestar, la inclusión y el acompañamiento de las personas mayores.

La propuesta contará nuevamente con el acompañamiento de un equipo interdisciplinario integrado por profesor de educación física, enfermera, tallerista y personal del área municipal de Personas Mayores, quienes estarán a cargo del desarrollo de las distintas actividades recreativas y de integración.

Asimismo, como en ediciones anteriores, el Municipio pondrá a disposición un servicio de transporte para aquellas personas que no cuenten con movilidad, garantizando así el acceso y la participación de todos los vecinos y vecinas que deseen formar parte de esta experiencia.

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