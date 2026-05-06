Emitieron alerta amarillo y naranja por tormentas fuertes y severas

Se esperan ráfagas de viento de hasta 90 kilómetros por hora y abundante caída de agua en períodos cortos. El fenómeno comenzará este miércoles en cinco departamentos y se extenderá a todo el territorio entrerriano durante el jueves. Recomiendan extremar las precauciones en las zonas afectadas.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una serie de alertas por el avance de un frente de tormentas que afectará a Entre Ríos. Los niveles de riesgo se dividen en amarillo y naranja, según la intensidad de los fenómenos esperados en cada zona.

Para este miércoles, rige el alerta amarillo en los departamentos Colón, Uruguay, Tala, Gualeguay y Victoria. En estas zonas se prevén precipitaciones acumuladas de entre 30 y 60 milímetros, ráfagas de viento y ocasional caída de granizo.

Para el jueves, el organismo nacional elevó el nivel de riesgo a naranja para los 17 departamentos de la provincia. Se estiman tormentas localmente severas, con ráfagas que podrían superar los 90 kilómetros por hora y una acumulación de agua de entre 60 y 90 milímetros. El fenómeno también incluirá una fuerte actividad eléctrica.

Ante este pronóstico, se recomienda a la población extremar las precauciones, evitar circular por la vía pública si no es necesario y asegurar objetos que puedan ser desplazados por el viento.

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