ANSES nunca solicita datos personales, claves o información bancaria

ANSES, organismo dependiente del Ministerio de Capital Humano, recuerda que nunca solicita datos personales, claves o información bancaria de manera telefónica, por correo electrónico, redes sociales ni mensajes de texto. En el mismo sentido, se aclara que todas las consultas y los trámites de ANSES son gratuitos y no requieren de gestores ni intermediarios.

Toda publicación o comunicación que circule por fuera de los canales oficiales (web: anses.gob.ar / redes sociales: @ansesgob con la tilde de verificación junto al nombre) debe desestimarse inmediatamente.

La Dirección de Asuntos Penales, Integridad y Sumarios de ANSES recoge todas las denuncias que se quieran realizar por la difusión de información falsa, desde donde se llevarán a cabo las acciones necesarias.

Han trascendido intentos en los que existen personas que se hacen pasar por personal del organismo para pedirles a los ciudadanos que registren sus datos con el argumento de obtener beneficios económicos, razón por la cual se insiste en tomar los recaudos necesarios para evitar estas estafas.

Canales oficiales habilitados para efectuar denuncias

· A través de la web en mi ANSES > Denuncias y Reclamos > Hacer una denuncia.

· Personalmente en Av. Paseo Colón 329, 5° piso, CABA, o en la oficina de ANSES más cercana.

· Por escrito, mediante envío de correo postal a Av. Paseo Colón 329, 5° piso, frente, C.P. 1063, CABA.

· Telefónicamente, a través de la línea 130.

www.discofm.com.ar