A partir de junio Feliciano implementará el Plan de Mejoramiento de Calles

Con el objetivo de mejorar el tránsito en la ciudad, el Municipio de San José de Feliciano se encuentra trabajando en mejorar las calles, el señalamiento de cordones y la colocación de cartelería.

Desde el Municipio se explica que el funcionamiento y este tipo de cambios, no es en un instante, sino que es un proceso de comunicación, enseñanza y acostumbramiento.

«Seguiremos haciendo las tareas de señalizado y mejoramiento viales necesarios para llegar al 2 de Junio de la mejor manera posible», concluye mencionando el comunicado.

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