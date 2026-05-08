Se realiza el 2° Foro de Enoturismo en Termas San José

En las instalaciones del Complejo Termas San José se desarrolla una nueva edición del Foro de Enoturismo, un importante espacio de encuentro y articulación que reúne a referentes del sector turístico, termal y productivo de distintos puntos de la provincia.

El evento cuenta con la presencia del Presidente Municipal Gustavo Bastian, autoridades de Turismo de Entre Ríos encabezadas por Jorge Satto, Presidente del EMTURER, además de representantes de entes termales, funcionarios y Presidentes Municipales de localidades pertenecientes a la microrregión Tierra de Palmares, junto a delegaciones de distintos municipios entrerrianos vinculados al desarrollo turístico y productivo.

La apertura y presentación del encuentro está a cargo de la Secretaria de Turismo y Capital Humano del Municipio, Anabella Lubo, quien brinda la bienvenida a los presentes y destaca la importancia de continuar generando espacios de intercambio y fortalecimiento para el desarrollo turístico de la región.

Durante la jornada se abordaron distintas experiencias, herramientas y estrategias orientadas al fortalecimiento del enoturismo como una propuesta en crecimiento dentro de la provincia, promoviendo el intercambio de conocimientos y la generación de vínculos entre el sector público y privado.

En ese marco, el Intendente Gustavo Bastian remarcó la importancia de este tipo de eventos para el fortalecimiento de la economía del turismo, señalando que estos espacios permiten generar nuevas oportunidades de crecimiento para las comunidades, potenciar el desarrollo comercial y productivo de las localidades y continuar consolidando al turismo como una actividad estratégica para la generación de empleo y movimiento económico durante todo el año.

Asimismo, el Presidente Municipal destacó el trabajo articulado que se desarrolla junto a otras localidades de la microrregión Tierra de Palmares, entendiendo que el crecimiento turístico regional se construye a través del esfuerzo conjunto, la planificación compartida y la generación de propuestas integradas que fortalecen a toda la región.

También se pone en valor la participación activa de los Presidentes Municipales que integran la microrregión Tierra de Palmares, remarcando el compromiso permanente que las distintas comunas sostienen para potenciar el turismo regional y fortalecer cada uno de los destinos que forman parte de este corredor turístico entrerriano.

Desde el Municipio de San José se reafirma además el valor que se le otorga al turismo como política de Estado, entendiendo a esta actividad como uno de los principales motores para el crecimiento económico, la generación de empleo y el desarrollo integral de la comunidad.

La realización de este foro en San José vuelve a posicionar a la ciudad como sede de eventos provinciales vinculados al turismo y reafirma el trabajo articulado que se desarrolla junto a organismos provinciales, municipios y actores del sector privado para potenciar el destino y fortalecer la oferta turística entrerriana.

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