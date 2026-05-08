Recordando el legado de Alejo Peyret a 200 años de su nacimiento

Se llevó adelante el primer encuentro del ciclo de presentaciones de libros “Cara a cara con autores regionales”, una propuesta impulsada por la Asociación Amigos del museo y la Dirección del Museo Histórico Regional de la Colonia San José, en el marco de los 200 años del nacimiento de Alejo Peyret.

La actividad tuvo lugar en “La Cocina de la Abuela” del Museo Histórico Regional y contó con la presentación del libro “Alejo Peyret: el filósofo desconocido. Un pensador entre la civilización y la barbarie”, a cargo de Américo Schvartzman, en un espacio de intercambio y reflexión sobre la historia, el pensamiento y la identidad regional.

Acompañando esta primera jornada estuvo presente la Presidenta del Honorable Concejo Deliberante de San José, Mirta Pérez, reafirmando el acompañamiento institucional a este tipo de propuestas culturales que fortalecen la memoria colectiva, el acceso al conocimiento y el encuentro entre ciudadanos.

El ciclo continuará durante los próximos meses con nuevas presentaciones abiertas a la comunidad:

4 de junio: “El supremo y la República Federal Entrerriana” – Elbio M. Woeffray.

2 de julio: “Historia de la avicultura en el departamento Colón” – Las Camelias.



6 de agosto: “La fragua y el surco. Clase obrera y lucha de clases en Entre Ríos, de Urquiza a Perón (1854-1943)” – Rodolfo Leyes.

Desde el HCD San José se destacó el valor de generar espacios culturales que promuevan el pensamiento crítico, la historia regional y el diálogo con autores y autoras de nuestra región.

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