Capacitaron a legisladores y asesores sobre estrategias para el abordaje integral de la problemática del suicidio

La Cámara de Diputados de Entre Ríos, en forma conjunta con el Ministerio de Salud de Entre Ríos, organizó a una jornada de formación dirigida a diputados y equipos de trabajo parlamentario, para abordar herramientas vinculadas a la prevención del suicidio. El presidente del cuerpo, Gustavo Hein, remarcó la relevancia de visibilizar una problemática que interpela y atraviesa a toda la sociedad.

En el marco de las acciones diseñadas para consolidar el trabajo legislativo en Salud Mental y en particular, de la prevención del suicidio, la Cámara de Diputados de Entre Ríos, en articulación con el Programa Nacional de Abordaje Integral de la Problemática del Suicidio, dependiente del Ministerio de Salud de la Nación y el Programa Provincial de Prevención del Suicidio del Ministerio de Salud de Entre Ríos, perteneciente a la Dirección General de Salud Mental, convocó este jueves 7 a la jornada de capacitación “Diseño de Acciones para la Prevención del Suicidio”, una propuesta destinada a diputados y asesores parlamentarios.

El presidente de la Cámara de Diputados de Entre Ríos, Gustavo Hein dio inicio a la actividad junto al director general de Salud Mental, Esteban Dávila. Además participaron de la actividad la secretaria de la Cámara, Julia Garioni; el prosecretario del cuerpo Lucas Ullúa; diputados y agentes legislativos y la responsable del Programa de Prevención del Suicidio de Entre Ríos, Delfina Noé.

El equipo de capacitadores estuvo integrado por la Licenciada en Psicología, Bárbara Alter y el Licenciado en Psicología y Sociólogo, Martín Cagide, ambos operadores del Programa de Abordaje Integral de la Problemática del Suicidio del Ministerio de Salud nacional.

La iniciativa planteó la necesidad de comprender al suicidio como una problemática de salud pública y visibilizar los principales ejes para la ejecución, planificación y evaluación de políticas públicas en este ámbito.

La apertura del encuentro estuvo a cargo del diputado Hein, quien en su intervención destacó el compromiso con la temática de las autoridades del sistema sanitario, de los legisladores y de los profesionales de la salud mental. “Agradezco al director General de Salud Mental de Entre Ríos, Esteban Dávila; a los diputados por haber creído que hay que encarar los temas de frente; a concejales que nos visitaron y a profesionales que nos van a nutrir. Tenemos la responsabilidad de legislar para los entrerrianos, con temas que son muy candentes y que nos interpelan”, enfatizó.

Al hacer uso de la palabra, Dávila, aseguró que “la problemática de suicidio es sumamente importante es una cuestión delicada y que debe ser abordada de manera intersectorial: por eso celebramos tanto este encuentro”.

Experiencia inédita

El psicólogo Cagide destacó que era la primera vez que presentaban una capacitación ante legisladores y personal parlamentario. En ese marco, planteó que era necesario “escuchar sus voces”, a la vez que propuso abordar la problemática del suicidio desde “la multicausalidad y de manera integral e intersectorial”.

A continuación, la psicóloga Alter aseguró que una de las estrategias centrales de la prevención “es la producción de información epidemiológica, contenida en notificaciones obligatorias” de intentos de suicidio con o sin desenlace fatal. Bajo este contexto, observó que las claves para contribuir a este procedimiento son además “la posvención, la intersectorialidad, la construcción de lazos sociales y la organización ante la urgencia”.

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