El Municipio de Feliciano acompaña los avances tecnológicos en la Cabaña El Fortincito que impulsa su desarrollo en genética

La empresa Silosiembra, dedicada a la fabricación de módulos de forraje hidropónico, mantuvo una reunión de trabajo en la Cabaña de Genética «El Fortincito» junto con autoridades provinciales y municipales de la provincia de Corrientes.

Participaron del encuentro Hugo Perrotta, intendente de Lavalle; Zunilda Palacio, secretaria de Gobierno de Lavalle; y Eduardo Ortiz, del Ministerio de Producción Animal de la Provincia de Corrientes. También acompañaron Anabella Ferreras, secretaria de Gobierno y Producción local, y personal de la Subsecretaría de Producción.

Durante la jornada se recorrieron las instalaciones donde ya se producen módulos de forraje hidropónico. El objetivo es avanzar en la implementación de esta tecnología en el marco del Plan Ganadero de la Provincia de Corrientes, para mejorar la calidad de la carne y gestionar líneas de financiamiento que permitan escalar el proyecto.

Previamente se realizó un taller técnico. En esta oportunidad, la comitiva pudo observar al equipo en producción trabajando con genética de la raza Boer propietaria y adquirida por el productor German Short.

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