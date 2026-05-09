San José vivió una gran primera jornada del II Foro de Termalismo y Enoturismo, un espacio pensado para encontrarse, compartir ideas y seguir construyendo el turismo del futuro

Durante el encuentro, el vino, el turismo, la innovación y las oportunidades se fusionaron en una propuesta integral que apuesta al fortalecimiento del sector turístico, la producción regional y el desarrollo local.

Charlas, paneles y experiencias invitaron a repensar el presente y el futuro del turismo desde una mirada integradora, donde la filosofía, la poesía, la arquitectura y la inteligencia artificial se presentaron como herramientas clave para crear destinos más competitivos, inclusivos y con identidad propia.

La jornada también puso en valor la conexión entre territorio, cultura y propósito, mostrando al turismo enotermal como una gran oportunidad para potenciar nuestra región.

El cierre llegó con Sunset de Bodegas, una experiencia que invitó a descubrir el atardecer entrerriano a través de sabores, aromas y tradiciones. Degustaciones, etiquetas de la Asociación Vitivinicultores de Entre Ríos y propuestas gastronómicas en vivo fueron parte de una noche que celebró la identidad, la producción y el trabajo regional.

Además, San José continúa consolidándose como un destino innovador e inclusivo, siendo la primera ciudad entrerriana y la segunda del país en firmar un convenio con Turability, la aplicación orientada al turismo accesible que conecta a prestadores turísticos con personas que necesitan estos servicios, fortaleciendo así el desarrollo de experiencias accesibles para todos.

San José continúa consolidándose como un destino que impulsa políticas públicas vinculadas al turismo, la producción, la innovación y el desarrollo de nuevas experiencias para toda la región.

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