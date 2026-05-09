Múltiples allanamientos en San José con secuestros, identificados y un arrestado

A raíz de una denuncia radicada el pasado jueves por un ilícito perpetrado en un establecimiento comercial ubicado sobre la calle Cettour al 2400, en la ciudad de San José, personal dependiente de Jefatura Departamental Colón dio inicio a una exhaustiva labor investigativa que permitió, en las últimas horas, el esclarecimiento del hecho y la individualización de sus presuntos responsables. A través de un pormenorizado análisis de indicios, relevamientos de campo y el uso de herramientas tecnológicas, los investigadores lograron determinar la identidad del supuesto autor, quien habría contado con la logística de terceros que se desplazaban en un vehículo al momento de la comisión del delito.

Con estos elementos probatorios debidamente acreditados, y bajo los lineamientos de la Unidad Fiscal de Colón, se solicitaron las correspondientes órdenes de allanamiento y requisa domiciliaria ante el Juzgado de Garantías local. Obtenidos los mandamientos judiciales, en la tarde de este viernes se desplegó un importante dispositivo que incluyó procedimientos simultáneos en distintos puntos de la ciudad. En una vivienda situada sobre calle Caseros, habitada por un joven de 22 años, los efectivos procedieron al formal secuestro de envoltorios que contenían una sustancia vegetal, la cual, tras ser sometida al test orientativo de rigor, arrojó resultado positivo para cannabis sativa.

En paralelo, otra comisión policial irrumpió en una finca de calle Moreno, entre Estrada y Juan José Paso, donde residen una mujer de 49 años y un hombre de 37. En dicho inmueble, se logró la incautación de cuatro teléfonos celulares, una suma de dinero en efectivo y un automóvil marca Renault 9, rodado que guardaría una vinculación directa con la causa que se instruye. La continuidad de las pesquisas derivó en un rastrillaje focalizado en un terreno cercano a la intersección de calle Estrada y 2 de Abril; allí, el personal actuante localizó oculta una caja fuerte metálica con signos de daños en su estructura, junto a una bolsa con prendas de vestir que fueron integradas al expediente como evidencia material.

Finalmente, el despliegue operativo culminó en las inmediaciones de la terminal de ómnibus de San José. En ese sector, se procedió a la aprehensión de un hombre de 58 años de edad, quien al momento de su interceptación portaba dinero en efectivo. Por disposición de la magistratura interviniente, el sujeto fue trasladado a la dependencia policial, donde permanece alojado, con arresto preventivo, supeditado a la evolución de la causa judicial que busca determinar el grado de participación de cada uno de los identificados en el suceso.

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