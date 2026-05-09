Agenda tributaria: en mayo vencen el Automotor y el Inmobiliario Rural

Durante mayo operan vencimientos del Impuesto Inmobiliario Rural y Subrural, el Impuesto a los Automotores y otras obligaciones fiscales. El organismo recomienda consultar la agenda actualizada en su sitio web oficial y recuerda que no es necesario contar con la boleta impresa para pagar.

Durante mayo operan vencimientos del Impuesto Inmobiliario Rural y Subrural, el Impuesto a los Automotores y otras obligaciones fiscales. El organismo recomienda consultar la agenda actualizada en su sitio web oficial y recuerda que no es necesario contar con la boleta impresa para pagar.

La Administradora Tributaria de Entre Ríos (ATER) informó que se registran distintos vencimientos de tributos en mayo. Entre los principales, se destacan el Pago Único Anual y la primera cuota del Impuesto Inmobiliario Rural y Subrural, además de la segunda cuota del Impuesto a los Automotores.

Por un lado, el Pago Único Anual y la primera cuota del Impuesto Inmobiliario Rural y Subrural vencen según el dígito verificador de la partida inmobiliaria: jueves 14 de mayo (dígitos del 0 al 4) y el viernes 15 de mayo (dígitos del 5 al 9). Para quienes opten por el pago en cuotas, el calendario 2026 continuará en julio, octubre y diciembre, de acuerdo con el cronograma oficial vigente.

Por otro lado, también vence la segunda cuota del Impuesto a los Automotores, según el último dígito numérico del dominio: viernes 15 de mayo (dígitos del 0 al 4) y lunes 18 de mayo (dígitos del 5 al 9).

Además, durante el mes operan vencimientos de otras obligaciones administradas por ATER, entre ellas Ingresos Brutos, Régimen Simplificado de Ingresos Brutos, Convenio Multilateral, SIRCAR, SIRTAC, Impuesto de Sellos, Derecho de Extracción de Minerales e Impuesto al Ejercicio de Profesiones Liberales. Para conocer el detalle de fechas, tributos y períodos alcanzados, se recomienda consultar la agenda actualizada de vencimientos disponible en la web oficial del organismo: www.ater.gob.ar.

www.discofm.com.ar