San José epicentro del turismo termal y del vino

Innovación, sostenibilidad, inteligencia artificial y desarrollo regional fueron los grandes ejes del II Foro de Termalismo y Enoturismo desarrollado durante jueves y viernes en Termas San José, con la participación de especialistas, funcionarios, empresarios, emprendedores, estudiantes y referentes del sector turístico de Argentina y Uruguay.

El encuentro volvió a posicionar a la ciudad y a la microrregión Tierra de Palmares como un espacio de referencia para pensar nuevas experiencias vinculadas al bienestar, el vino y el turismo sostenible.

La apertura estuvo encabezada por el intendente Gustavo Bastian junto a autoridades provinciales y representantes del sector turístico y vitivinícola. A lo largo de dos jornadas se desarrollaron paneles, talleres, presentaciones y espacios de intercambio donde se debatió el presente y el futuro del termalismo y el enoturismo, con fuerte énfasis en la innovación tecnológica, la identidad territorial y el trabajo articulado entre el sector público y privado.

Uno de los momentos más destacados del Foro fue la firma del convenio entre el Municipio de San José y la Dra. Ana Rucci para implementar la aplicación Turability, convirtiendo a San José en la primera ciudad entrerriana en avanzar en herramientas de innovación vinculadas a la accesibilidad turística. También generó gran expectativa la presentación del académico y empresario español Daniel Celis Sosa, quien anunció el primer estudio de neurociencia aplicada al enoturismo en Argentina a través del laboratorio EMOTUR Lab, una propuesta innovadora que busca medir emociones y experiencias sensoriales mediante nuevas tecnologías.

Las exposiciones abordaron además temas vinculados a hospitalidad regenerativa, inteligencia turística, sostenibilidad, construcción de marca, turismo de bienestar, clusters productivos, narrativa territorial e inteligencia artificial aplicada a destinos turísticos. Participaron referentes de universidades, organismos públicos, bodegas, empresas y consultoras especializadas, consolidando un espacio interdisciplinario de reflexión y proyección para la región.

El Foro también tuvo momentos dedicados a la experiencia y al encuentro, con un sunset de bodegas y gastronomía regional, degustaciones, presentación de productos locales y visitas técnicas a establecimientos productivos como Bodega Los Franco Suizos, Bodega Casona de Piedra y Las Camelias.

Con una convocatoria diversa y una agenda orientada al futuro, el II Foro de Termalismo y Enoturismo confirmó el enorme potencial de Entre Ríos para consolidarse como destino innovador en turismo termal y del vino. La experiencia desarrollada en San José dejó en claro que el turismo se reinventa, apuesta por las emociones, la tecnología y las experiencias auténticas, y que la región ya comenzó a dar ese salto cualitativo hacia un modelo más sostenible, inteligente e integrado.

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