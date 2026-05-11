Aprehenden un sujeto en Villa Elisa por sustracción de un vehículo

Este domingo, desde Jefatura Departamental Colón, se desplegó un importante operativo cerrojo en la ciudad de Villa Elisa, que culminó con la recuperación de un automóvil y la aprehensión de un ciudadano de 25 años de edad.

La alerta se activó tras recibirse información sobre la sustracción de un vehículo marca Chevrolet, modelo Corsa, el cual había sido dejado por su propietaria en la vía pública con las llaves colocadas. Inmediatamente, se movilizaron varias patrullas y se dispuso un despliegue táctico que permitió divisar al rodado en circulación.

Tras un seguimiento controlado, los efectivos lograron interceptar el vehículo sobre el Boulevard Guex al 1600, procediendo a la inmediata aprehensión del conductor. El hecho fue informado al Fiscal de turno, Dr. Sebastián Blanc, quien dispuso el traslado del causante hasta la Jefatura Departamental Colón, donde quedó alojado a disposición de la justicia, supeditado a una causa por el supuesto delito de Hurto de Automotor en Flagrancia.

Llamado a la Colaboración Vecinal y Prevención

Desde la Jefatura Departamental Colón, se solicita encarecidamente la colaboración de todos los ciudadanos para fortalecer la prevención y evitar situaciones de riesgo. En este sentido, se recomienda:

No dejar llaves colocadas: Por más breve que sea la ausencia o el trámite a realizar, nunca debe dejarse el vehículo con las llaves en el contacto o encendido en la vía pública.

Por más breve que sea la ausencia o el trámite a realizar, nunca debe dejarse el vehículo con las llaves en el contacto o encendido en la vía pública. Asegurar el rodado: Verificar siempre que las puertas y ventanillas queden debidamente cerradas al estacionar.

Verificar siempre que las puertas y ventanillas queden debidamente cerradas al estacionar. Evolución en la Seguridad: El crecimiento de nuestras localidades nos exige adoptar nuevos hábitos de cuidado. La seguridad es una construcción colectiva y la prevención comienza con el compromiso de cada vecino en el resguardo de sus bienes.

El crecimiento de nuestras localidades nos exige adoptar nuevos hábitos de cuidado. La seguridad es una construcción colectiva y la prevención comienza con el compromiso de cada vecino en el resguardo de sus bienes. Aviso Inmediato: Ante cualquier actitud sospechosa, se recuerda la importancia de comunicarse de inmediato al número de emergencias gratuito 101, para permitir una respuesta rápida y eficaz, como la ocurrida este domingo.

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