Un motociclista debió ser hospitalizado tras una caída en zona rural

Durante los primeros instantes de este domingo, personal policial debió tomar intervención a raíz de un siniestro vial registrado en un sector de caminos vecinales, en las proximidades de la Escuela N° 10, sobre la traza que conduce a la localidad de San Anselmo.

Por razones que se tratan de establecer, un ciudadano de 29 años, quien circulaba guiando una motocicleta, perdió la estabilidad del rodado, lo que derivó en una caída sobre la calzada. Como consecuencia del impacto, el conductor sufrió diversas lesiones y debió ser trasladado en ambulancia hacia el Hospital San Benjamín.

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