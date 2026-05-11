Nuevas luminarias led para la ciudad de Feliciano

La intendenta a cargo de San José de Feliciano, Anabella Ferreras, visitó el corralón Municipal para ver los 100 nuevo equipos Led de 200 w, que el municipio adquirió para la localidad.

Los mismos están destinados a 20 calles nuevas y a reponer equipos antiguos. «Sabemos la necesidad de muchos vecinos, pero le pedimos paciencia, que en el transcurso de las próximas semanas iremos llegando a muchos barrios», manifestó al respecto Ferreras.

La inversión es de casi 10 millones de pesos y está constituida íntegramente de fondos propios municipales.

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