Comenzaron las tareas de recolección de hojas y limpieza urbana en distintos sectores de la ciudad

La Municipalidad de San José, a través del Área de Espacios Públicos, comenzó con las tareas de limpieza y recolección de hojas del arbolado urbano en distintos sectores de la ciudad.

De manera progresiva, la unidad recolectora de hojas junto al equipo de barrido y mantenimiento recorrerán los diferentes barrios llevando adelante estas labores que resultan fundamentales para mantener la limpieza y el buen estado de los espacios públicos, especialmente durante la temporada otoñal.

Cabe destacar el trabajo permanente que realiza el Área de Espacios Públicos en toda la ciudad, desarrollando diariamente tareas de mantenimiento integral que incluyen pintado de cordón cuneta, limpieza general, desmalezado, parquización y acondicionamiento de veredas y espacios verdes.

Estas acciones forman parte del compromiso sostenido del municipio para continuar mejorando la imagen urbana y garantizar espacios públicos más ordenados, seguros y agradables para todos los ciudadanos.

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