Se realizó el lanzamiento de la Bienal de la Producción San José 2026

El lanzamiento oficial de la Bienal de la Producción San José 2026 se llevó a cabo este lunes 11 de mayo, a las 10 horas, en el Museo Histórico Regional de la Colonia San José, con la participación de representantes del sector productivo, instituciones y autoridades locales.

Este evento impulsado por la Asociación Empresarial “Alejo Peyret”, junto al municipio se realizará el 22 y 23 de octubre y esta primera edición se desarrollará en el Predio de la empresa Las Camelias, en acceso a Liebig y Ruta Provincial 26, con motivo de sus 90 años. Recordamos que la iniciativa fue creada mediante la Ordenanza N° 15/2025, sancionada por el Honorable Concejo Deliberante de San José, a través de la cual se institucionalizó la Bienal de la Producción como un evento de carácter público, técnico, productivo y cultural destinado a fortalecer y visibilizar el desarrollo económico y agroindustrial de la región.

Asimismo, mediante dicha normativa, el evento fue declarado de interés municipal y regional, destacándose su importancia para promover la articulación entre los sectores públicos y privados, impulsar la innovación, generar espacios de capacitación y potenciar nuevas oportunidades de desarrollo para San José y el Departamento Colón.

La Bienal buscará consolidarse como un espacio de encuentro e integración productiva, poniendo en valor la historia, el trabajo y el potencial industrial, agropecuario y tecnológico de la ciudad y la región.

Estuvieron presentes el Intendente Gustavo Bastián, miembros de la Asociación “Alejo Peyret”, la Presidente del HCD, Mirta Pérez, Concejales, funcionarios, empresarios locales y medios de comunicación.

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