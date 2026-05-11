Un joven motociclista resultó con heridas graves tras siniestro vial en Ruta 135

El incidente tuvo lugar, este lunes por la tarde, en inmediaciones del kilómetro 6 de la ruta 135. Según los datos preliminares recabados por el personal interviniente, un ciudadano de 21 años de edad, quien se desplazaba en un motovehículo marca Guerrero, protagonizó un accidente.

Por razones que se tratan de establecer mediante las pericias accidentológicas, el conductor habría perdido el control de la unidad, lo que provocó su inevitable caída y posterior impacto contra la cinta asfáltica, lo que le provocó lesiones de carácter graves.

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