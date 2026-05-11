Hombre aprehendido por desobediencia judicial

En una intervención realizada este lunes al mediodía, personal policial procedió a la aprehensión de un joven de 23 años que se encontraba incumpliendo una medida vigente dispuesta por la Justicia de Familia de Colón.

En el marco de las tareas de prevención y de estricto cumplimiento de los mandamientos judiciales vigentes, efectivos de la Jefatura Departamental llevaron a cabo un procedimiento que culminó con la aprehensión de un ciudadano por el supuesto delito de desobediencia judicial.

El suceso tuvo lugar durante las primeras horas de la tarde de este lunes, cuando el personal actuante se constituyó en una finca situada sobre calle Cantón de Valais. En dicho inmueble, se constató la presencia de un individuo de 23 años de edad, quien se hallaba infringiendo de manera flagrante una medida de prohibición de acercamiento que fuera oportunamente emitida por el Juzgado de Familia de la ciudad de Colón.

Ante la evidencia de la transgresión al impedimento legal, se entabló una comunicación inmediata con el Fiscal de Turno Dr Sebastián Blanc, quien dispuso el inicio de las actuaciones correspondientes y el traslado del causante hacia dependencia policial, en donde quedó alojado.

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