Un niño resultó con lesiones tras impacto entre dos vehículos

Durante la mañana de este lunes, se registró un siniestro vial ocurrido en la intersección de las arterias Alberdi y Maipú, en la ciudad de Colón. El incidente, cuyas causas se tratan de establecer, involucró a dos unidades y un menor de un año resultó con lesiones.

El primer vehículo protagonista del suceso resultó ser un Volkswagen Fox, el cual era conducido por un ciudadano de 52 años de edad. Al momento del impacto, el hombre se encontraba acompañado por una adolescente de 15 años y dos menores de 10 y 6 años, respectivamente.

Por razones que son objeto de análisis pericial, se produjo una colisión con un segundo rodado, marca Ford Ka, en el que se desplazaba una mujer de 35 años, quien viajaba junto a un niño de un año.

Ante lo ocurrido los ocupantes de los rodados fueron asistidos, resultando con lesiones leves el menor de un año quien fue trasladado al Hospital San Benjamín.

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