La Policía recupera en Colón una moto que había sido denunciada como sustraída en San José

En el marco de tareas investigativas, llevadas a cabo en la Jurisdicción, durante la tarde de este lunes, personal dependiente de Jefatura Departamental Colón logró la localización y el posterior recupero de un rodado que había sido denunciado como sustraído.

El procedimiento tuvo lugar sobre calle Castelli, de barrio Tiro Sur, de la ciudad de Colón. Allí, los uniformados procedieron a la localización de un motovehículo marca Imsa IM de 110 cc, de color negro y carente de dominio colocado, el cual se hallaba estacionado en la vía pública, en el exterior de una vivienda.

Tras realizar la consulta pertinente en los registros y el cotejo respectivo, se logró establecer fehacientemente que sobre la unidad pesaba un Pedido de Secuestro Activo, con fecha de alta en el mes de abril del corriente año.

Ante el hallazgo, se estableció una comunicación inmediata con la Unidad Fiscal de la ciudad de Colón, desde donde se dispuso el formal secuestro del rodado.

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