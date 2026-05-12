Con recursos propios, el Municipio continúa llevando adelante obras de infraestructura en los barrios de la ciudad

En la mañana de este martes comenzaron los trabajos de construcción de cordón cuneta sobre calle Centenario, en Barrio San Jorge de la ciudad de San José. Las tareas son ejecutadas por operarios y maquinaria pertenecientes a la Secretaría de Obras Públicas de la comuna, en el marco del plan de mejoramiento integral de la infraestructura vial urbana.

La obra contempla la construcción de un total de 14 cuadras de cordón cuneta, interviniéndose distintos sectores del barrio sobre calles Centenario, Falucho, Los Ceibos, Ramírez, Independencia, Tucumán y Urquiza.

Desde el Municipio se destacó que estos trabajos se llevan adelante íntegramente con recursos propios, reafirmando el compromiso de continuar desarrollando obra pública en los distintos barrios de la ciudad.

Asimismo, se remarcó que, a pesar del complejo contexto económico que atraviesa el país, la gestión municipal continúa optimizando recursos y fortaleciendo la planificación de las inversiones para sostener el avance de obras que mejoran la calidad de vida de los vecinos y vecinas de San José.

Estas intervenciones permiten optimizar el escurrimiento pluvial, mejorar la transitabilidad y acompañar el crecimiento y desarrollo urbano de la ciudad.

www.discofm.com.ar