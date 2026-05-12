Llegan más insumos para el CIC de Feliciano

Este martes, se recibió una visita muy importante en el CIC de San José de Feliciano. Mario Navarro (Secretario de Hacienda) y Mariano Migueles (Secretario Adjunto) del Sindicato de Luz y Fuerza, se acercaron para hacer entrega de una valiosa donación de medicamentos.

«Esta gestión, que hacemos continuamente ante distintas instituciones, surge ante la difícil situación que atravesamos por el desfinanciamiento de programas nacionales de salud. Para nosotros, es fundamental asegurar que nadie interrumpa su tratamiento por falta de remedios», manifiestan desde al Municipio de Feliciano.

Por qué es tan importante esta colaboración

– Garantiza mas medicamentos: Para vecinos sin cobertura social que hoy se encuentran en situación de vulnerabilidad.

– Fortalece al CIC: Permite seguir siendo un pilar en prevención y atención primaria para toda el área, colaborando con el Hospital Fco. Ramírez.

– Trabajo en conjunto: Demuestra que, ante la emergencia sanitaria, la unión entre instituciones es la mejor respuesta para la comunidad.

Desde el municipio y el equipo del CIC se agradece profundamente la sensibilidad y el compromiso histórico del Sindicato de Luz y Fuerza Seccional Feliciano.

«En tiempos de crisis, la solidaridad nos permite seguir cuidando la salud de cada vecino y vecina», finalizan expresando desde la Municipalidad de Feliciano.

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