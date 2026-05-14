Arévalo se teunió con el Director Dptal. de Escuelas y supervisoras zonales de Educación de Feliciano

El Intendente de San José de Feliciano, Damián Arévalo, junto a la Subsecretaría de Educación Marina Duarte, recibió a las autoridades de educación para abordar las jornadas de Ferias de Educación instancia Departamental y regional, que también se desarrollarán en la ciudad del norte entrerriano.

«Hemos coordinado acciones en conjunto para qué tan importantes eventos educativos se lleven a cabo con colaboración del Municipio», manifestó al respecto Arévalo.

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