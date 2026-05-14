Frigerio presidió una nueva reunión de gabinete para repasar temas de gestión

El gobernador Rogelio Frigerio encabezó una nueva reunión de gabinete, donde se trataron temas relacionados con educación, infraestructura y la marcha de distintos programas y acciones desarrolladas por cada área ministerial.

En la oportunidad, el mandatario comentó a los ministros las novedades respecto a los últimos avances en las gestiones por la relocalización de la planta de combustibles sintéticos en Paysandú, luego de la reunión que mantuvo este martes en Montevideo con autoridades uruguayas, junto a la Cancillería argentina.

En cuanto a otros temas, el presidente del Consejo General de Educación, Carlos Cuenca, informó que en lo que hace a su área, expuso sobre «una campaña nueva que vamos a lanzar; la firma de un convenio con un observatorio de Buenos Aires; el mantenimiento de las escuelas y otras cuestiones puntuales».

Sobre la campaña, anticipó que saldrá en los próximos días y se llamará «Hablemos de». Precisó que la iniciativa «tiene que ver con temas de la adolescencia y lo que venimos sufriendo en los últimos tiempos en las escuelas».

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