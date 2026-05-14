Lo aprehendieron tras intento de hurto en un comercio colonense

En horas de la tarde de este miércoles, personal policial de Sección Comando Radioeléctrico dependiente de Jefatura Departamental Colón, intervino en un Supermercado ubicado sobre Calle San Martín de esta ciudad, tras ser alertados sobre la demora de un ciudadano de 32 años, quien habría intentado sustraer una bebida alcohólica del comercio sin abonarla.

Al arribar al lugar, se constató que el sujeto sindicado tenía en su poder una botella de whisky marca Ballantine’s, elemento que fue recuperado y restituido al damnificado.

Informada la Unidad Fiscal de turno, se dispuso la aprehensión del individuo por el Supuesto Delito de Hurto en Grado de Tentativa en Flagrancia, quedando alojado en Sede Policial a disposición de la Justicia.

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