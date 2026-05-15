Secuestro de arma casera luego de un conflicto entre vecinos en Ubajay

A raíz de una denuncia radicada por un vecino de 21 años de edad de la localidad de Ubajay, quien manifestó haber sido amenazado por otro ciudadano en inmediaciones de la Estación de Ferrocarril, donde el presunto autor habría exhibido un arma de fuego y efectuado un disparo al aire antes de retirarse del lugar a bordo de una motocicleta, personal policial de Seccional local dio inicio a tareas investigativas relacionadas al hecho.

Como resultado de los procedimientos realizados, se logró establecer la identidad del presunto involucrado, tratándose de un individuo de 34 años de edad, domiciliado también en esa ciudad.

Relacionado a ello, en la tarde de este jueves, y tras entrevistarse al sindicado, se procedió al Secuestro de un arma de fabricación casera, junto a una vaina servida y cartuchería calibre .22, elementos que fueron formalmente resguardados en el marco de la causa.

Informada la Unidad Fiscal de turno, se dispuso la correcta identificación del involucrado, quedando supeditado a las actuaciones correspondientes.

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