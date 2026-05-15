Un paso importante para la culminación de la Terminal de Ómnibus de San José de Feliciano

El Intendente de San José de Feliciano, Damián Arévalo, se presentó ante el Concejo Deliberante con los equipos técnicos para explicar y solicitar la aprobación de un convenio de pago de $135.000.000 en certificados de obra predeterminados —monto que el Municipio tiene presupuestado y está en condiciones de pagar— y que además ahorra casi $75.000.000 en intereses, gracias a la quita acordada con la empresa contratista.

«Un acuerdo responsable, transparente y muy conveniente para todos los vecinos. Seguiremos trabajando prudentemente para terminar la obra», puntualizó al respecto Arévalo.

www.discofm.com.ar