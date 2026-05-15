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Un paso importante para la culminación de la Terminal de Ómnibus de San José de Feliciano

— 15/05/2026 Comentarios desactivados en Un paso importante para la culminación de la Terminal de Ómnibus de San José de Feliciano 1

El Intendente de San José de Feliciano, Damián Arévalo, se presentó ante el Concejo Deliberante con los equipos técnicos para explicar y solicitar la aprobación de un convenio de pago de $135.000.000 en certificados de obra predeterminados  —monto que el Municipio tiene presupuestado y está en condiciones de pagar— y que además ahorra casi $75.000.000 en intereses, gracias a la quita acordada con la empresa contratista.

«Un acuerdo responsable, transparente y muy conveniente para todos los vecinos. Seguiremos trabajando prudentemente para terminar la obra», puntualizó al respecto Arévalo.

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