Se realizó un nuevo abordaje integral de salud en Barrio El Brillante

Durante la jornada de este viernes, la Municipalidad de San José llevó adelante un nuevo abordaje integral de salud en la sede del Jardín Evita de Barrio El Brillante, destinado a niñas y niños que concurren diariamente a la institución.

La actividad fue coordinada por la Secretaría de Salud y Bienestar Social y contó con la participación de profesionales médicos pertenecientes a la planta contratada por el Municipio para la atención de pacientes en los distintos Centros de Atención Primaria de la Salud de la ciudad.

En este marco, se realizaron importantes controles y acciones preventivas, entre ellas atención de medicina clínica, controles nutricionales, vacunación y controles bucodentales, destacándose la importancia de este tipo de intervenciones para el cuidado integral de la salud infantil desde edades tempranas.

Además, durante el encuentro también se desarrollaron tareas de seguimiento de libretas sanitarias, promoción de hábitos saludables, controles generales y espacios educativos y recreativos adaptados a las distintas edades de los chicos y chicas presentes.

Cabe destacar que estas actividades se llevan adelante de manera articulada con la participación de las distintas áreas que integran la Secretaría de Salud y Bienestar Social de la Municipalidad de San José, fortaleciendo el trabajo interdisciplinario y territorial que se impulsa en los diferentes barrios de la ciudad.

Este tipo de abordajes permiten acercar servicios esenciales a la comunidad, promoviendo el acceso igualitario a la salud y reforzando las políticas públicas de prevención y atención primaria para niñas, niños y sus familias.

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