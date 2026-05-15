Fallece un menor tras accidente de tránsito en Villa Elisa

Personal policial de Comisaría Villa Elisa, dependiente de Jefatura Departamental Colón, intervino en horas de la mañana de este viernes en la intersección de calles Rocamora y Emilio Francou, donde por causas que se tratan de establecer se produjo un siniestro vial de carácter fatal, en el que un automóvil marca Seat León, conducido por una mujer de 62 años, oriunda de esa ciudad, quien circulaba por calle Rocamora en sentido Este a Oeste, habría impactado con una bicicleta marca FireBird, rodado 29, color negro, guiada por un menor de 9 años de edad, que se desplazaba por calle Emilio Francou en sentido contrario a la circulación.

Como consecuencia del impacto, el menor resultó fallecido en el lugar.

Se hizo presente el Agente Fiscal Dr. Sebastián Blanc, quien coordinó las tareas y diligencias llevadas a cabo por personal de la División Policía Científica y Médico Policial, continuándose con las actuaciones de rigor a fin de establecer las circunstancias del hecho.

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